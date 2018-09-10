Афганец с ножом напал на прохожих в Париже, семеро ранены

Уроженец Афганистана, вооруженный ножом, напал на прохожих в Париже, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел вечером 9 сентября в 19-м округе французской столицы. Как сообщается, сначала злоумышленник ранил нескольких человек около кинотеатра. Находившиеся рядом мужчины попытались остановить его, однако нападавший смог скрыться.

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После этого он напал на двух британских туристов, одного из которых ранил в живот, а другого — в голову. В общей сложности пострадали семь человек.

Полиция задержала нападавшего, им оказался совершеннолетний уроженец Афганистана. Источники издания в правоохранительных кругах подчеркивают, что пока не видят признаков терроризма в случившемся.

Ранее женщина напала с ножом на прохожих в британском Барнсли.