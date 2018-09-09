В Нью-Йорке открыли разрушенную при теракте 11 сентября станцию метро

В Нью-Йоркском метрополитене спустя 17 лет открыли станцию Кортландт-стрит, которая была разрушена в результате теракта 11 сентября 2001 года, передает телеканал CBS.

Сообщается, что станция Кортландт-стрит располагалась прямо под разрушенным Всемирным торговым центром, и после теракта была серьезно повреждена. В частности, был разрушен потолок, погнуты балки, а саму станцию засыпало обломками.

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По данным телеканала, станцию открыли под новым названием — ВТЦ Кортланд (WTC Cortlandt). Отмечается, что после восстановления станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассказали о задержании террориста, предположительно, связанного с атакой исламистов 11 сентября 2001 года.