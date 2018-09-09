Sunday Times: Глушкова пытались отравить за пять лет до его смерти

Соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова, который в марте был найден мертвым в своей квартире в Лондоне, в 2013 году пытались отравить. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, в ноябре 2013 года Глушков проходил лечение от возможного отравления.

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Как отмечается, Глушков считал, что его отравили двое мужчин «из Москвы», с которыми он выпил шампанского.

При этом власти Британии рассматривают предполагаемое отравление, как часть расследования смерти Глушкова.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон «хранит гробовое молчание» по делу Глушкова.