Павленский рассказал о пытках в тюрьме во Франции

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского, который обвиняется во Франции в поджоге здания банка, Ксения Оксман опубликовала в своем фейсбуке рассказ художника об условиях содержания во французской тюрьме.

В частности, Павленский рассказал о процедуре помещения в карцер. Он сравнил эту процедуру в «Бутырке» и «Флери-Мерожи».

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«В московской тюрьме «Бутырка» надзиратель из карцера вызывает арестанта по имени, зачитывает постановление об аресте в карцере на срок 5, 10 или 15 суток. После этого арестант собирает свои вещи, матрас и уходит. Во «Флери» толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги», — рассказал Павленский.

Ранее Оксана Шалыгина сообщила, что во Франции следствие бессрочно продлило арест Павленского.