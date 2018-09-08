После свадьбы с Меладзе и Басковым судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского суда

Судью Елену Хахалеву, которая в прошлом году получила известность после «золотой свадьбы» ее дочери, исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда. Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

«Судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну <...> вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда», — гласит текст постановления.

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В июле прошлого года судья Елена Хахалева стала известна на всю страну. Адвокат Сергей Жорин опубликовал в сети видео со свадьбы ее дочери, которая, по его словам, обошлась в $2 млн. При этом он указал на необходимость объяснить происхождение средств, потраченных на эту свадьбу.

Хахалева, в свою очередь, назвала сумму в $2 млн «цифрой, взятой с потолка». Она объяснила, что все затраты на организацию торжества взял на себя ее бывший супруг. Судья также рассказала, что на свадьбе присутствовали звезды эстрады, в частности Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон, поскольку они состоят в приятельских отношениях с ее бывшим мужем.

Присутствовавший на торжестве певец Николай Басков назвал себя «подарком от друзей».