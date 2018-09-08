У «создателя» «Новичка» диагностировали рак в последней стадии

Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», написал на своей странице в фейсбуке, что врачи нашли у него рак простаты последней стадии.

По словам Мирзаянова, врачи начали лечить заболевание с помощью «гормонной терапии». Химик пишет, что «в идеале» после такого лечения с заболеванием можно жить от 15 до 25 лет, однако отметил, что оно «весьма чувствительное» и ему трудно публиковать посты в социальных сетях.

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«Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения», — написал Мирзаянов.

Ученый подчеркнул, что «не собирается сдаваться без боя».

Ранее Мирзаянов назвал идиотизмом использование «Новичка» для отравления Скрипалей.