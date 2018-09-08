В Москве в субботу ожидается до +25°С
В столице в субботу, 8 сентября, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в выходные жителей Москвы ожидает аномально теплая погода.
Как отмечалось, температура воздуха в выходные будет на 5-6°С выше климатической нормы.
При этом солнечно и тепло будет в столице и в начале следующей недели.