В Москве в субботу ожидается до +25°С

В столице в субботу, 8 сентября, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Реклама

Ранее сообщалось, что в выходные жителей Москвы ожидает аномально теплая погода.

Как отмечалось, температура воздуха в выходные будет на 5-6°С выше климатической нормы.

При этом солнечно и тепло будет в столице и в начале следующей недели.