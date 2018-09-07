Из СИЗО Киева сбежал осужденный за убийство Пушкин

Из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал мужчина, осужденный за убийство. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местный телеканал.

По данным агентства, из киевского СИЗО сбежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, которого осудили за убийство. Отмечается, что его не обнаружили во время вечернего обхода. В данный момент поиском беглеца занимается «вся полиция Киева».

Ранее сообщалось, что в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт. Позднее поступила информация о кадровых перестановках в этом исправительном учреждении.