Минприроды назвало климатические угрозы для России

Министерство природных ресурсов и экологии рассказало о климатических угрозах для России в проекте ежегодного доклада «Об охране окружающей среды». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Авторы доклада указывают, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Кроме того, в Минприроды отметили рост выброса парниковых газов, что привел к «беспрецедентным... уровням атмосферных концентраций диоксида углерода (CO2), метана и закиси азота».

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Ведомство также перечислило различные угрозы, в том числе для конкретных регионов России. Так, на юге страны снизится объем воды в равнинных реках. Это приведет в том числе к засухам и гибели урожая.

«Возможный подъем уровня Каспия приведет к подтоплению прибрежных территорий и населенных пунктов, а таяние вечной мерзлоты обернется «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ», — приводит выдержки из доклада издание.

В одном из разделов доклада ведомство предупредило об ускоренном старении зданий и автомобильных дорог из-за жары и влажности. Помимо этого, министерство прогнозирует для центральных и южных регионов России повышение смертности горожан при волнах тепла.