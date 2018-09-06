Источник сообщил о гибели сварщиков на заводе в Тольятти

Представитель экстренных служб Самарской области проинформировал о гибели двух сварщиков на заводе в Тольятти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел около 11.14. Сварщики выполняли сварочные работы на территории предприятия «Новые технологии асфальта», которое расположено на улице Новозаводская, дом 2а. Сварщики погибли из-за воспламенения емкости с бензином.

Реклама

В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске возросло до пяти.