Источник сообщил о гибели сварщиков на заводе в Тольятти
Представитель экстренных служб Самарской области проинформировал о гибели двух сварщиков на заводе в Тольятти. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел около 11.14. Сварщики выполняли сварочные работы на территории предприятия «Новые технологии асфальта», которое расположено на улице Новозаводская, дом 2а. Сварщики погибли из-за воспламенения емкости с бензином.
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В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске возросло до пяти.