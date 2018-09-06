В Австрии обнаружили кенгуру

В Австрии местные жители обнаружили около дороги кенгуру, сообщает ORF.at.

По словам очевидцев, довольно крупный кенгуру сидел на поляне между дорогой и лесом.

«На поляне сидел настоящий живой кенгуру», — подтвердила местная жительница.

Отмечается, что полиция связалась с владельцами зоопарков, расположенных в округе, однако никто не заявил о пропаже кенгуру. По данным издания, местные власти «в растерянности» и не понимают, откуда взялось животное.

Ранее руководитель отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что медведь напал на сборщика ягод из поселка Кругликово в Хабаровском крае, сумевшего отбиться от хищника.