В ДНР заявили о непричастности объявленных в розыск к убийству Захарченко

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Объявленные в розыск мужчины, которые находились 31 августа в кафе «Сепар», где в результате теракта был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, не имеют отношения к произошедшему, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел ДНР.

«Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена», — говорится в тексте официального сообщения.

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Ранее сообщалось, что в ДНР показали фото разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко.

По данным местных СМИ, бомба была заложена в вывеску над входом в ресторан. На фотографиях до взрыва видно, что на вывеске был изображен Чебурашка в военном камуфляже.