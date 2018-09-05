В ДНР показали фото разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко

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В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о розыске двух мужчин, которые находились в кафе «Сепар» в Донецке в момент взрыва, в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко.

«На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко. 31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране», — говорится в тексте официального сообщения.

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Ведомство также опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, где демонстрируются фотографии двух мужчин, которые находились в кафе «Сепар».

Ранее СМИ сообщили, что убившую Захарченко бомбу спрятали за Чебурашку в камуфляже.