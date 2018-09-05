На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4

Единая геофизическая служба РАН проинформировала о землетрясении, которое произошло в районе Уральских гор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, магнитуда землетрясения составила 5,4. Толчки были зафиксированы в 3.58 (1.58 мск). При этом их эпицентр располагался в Катав-Ивановском районе, а очаг залегал на глубине 10 км.

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Согласно данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Здания и сооружения также не были разрушены.

Ранее сообщалось, что у берегов индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,3. Угроза цунами при этом не объявлялась.