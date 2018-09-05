В Москве в среду температура поднимется до +27°С

В столице в среду, 5 сентября, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +25 до +27°С.

Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что во вторник, 4 сентября, ожидалось до +24°С. Температура воздуха в течение дня в Москве составляла от +22 до +24°С. Днем была переменная облачность, по области — местами небольшой дождь. Ветер восточный, 3-8 м/c.