При пожаре на Тверской пострадали дети

При пожаре в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в Москве пострадали дети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По словам представителя Следственного комитета, всего в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.

Реклама

«Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы, в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в доме напротив памятника Юрию Долгорукому.