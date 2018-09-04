«Ъ»: совладелец «Хромой лошади» вышел на свободу

Анатолий Зак, совладелец пермского ресторана «Хромая лошадь», при пожаре в котором погибли 156 человек, вышел на свободу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Копейского городского суда.

Суд 22 августа удовлетворил ходатайство Зака о снижении наказания в связи с применением нового закона. По словам источников издания, речь может идти о законе, приравнивающем день пребывания в СИЗО к полутора дням в колонии.

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В 2017 году суд рассматривал обращение Анатолия Зака об условно-досрочном освобождении.

Совладельцы клуба «Хромая лошадь» и еще несколько человек были осуждены по делу о пожаре, произошедшем в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Анатолий Зак был приговорен к девяти месяцам колонии строгого режима.