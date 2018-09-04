В Грузию не пустили трех россиян, в том числе журналистов
МВД Грузии заявило, что троих российских граждан, среди которых двое журналистов, не пустили на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на грузинское ведомство.
«Мы подтверждаем информацию о том, что трех граждан России не впустили в Грузию из-за нарушения закона «Об оккупированных территориях», — гласит сообщение МВД Грузии.
Агентство уточняет, что среди граждан России — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и журналист телекомпании НТВ Александр Токарев.
Как сообщает «Sputnik Грузия», россияне направлялись на медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе». Организаторы форума рассказали, что граждане России прилетели из Москвы в Тбилисский международный аэропорт, но дальше их не пропустили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.