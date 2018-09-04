Мужчина бросил взрывное устройство в посольство США в Каире

Неизвестный бросил взрывное устройство в сторону здания посольства США в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, устройство упало неподалеку от диппредставительства, после чего взорвалось. Пострадавших нет. Злоумышленник задержан.

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В то же время источник РИА «Новости» в службах безопасности Каира сообщил, что взрывное устройство было найдено и обезврежено.

Посольство США в твиттере призвало американских граждан избегать района, где располагается здание дипломатической миссии.