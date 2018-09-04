Во Франции российских туристов ограбили на $1 млн

Неизвестные ограбили троих российских туристов на выходе из аэропорта коммуны Ле-Бурже. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источники.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 3 сентября. Туристы из России выезжали с территории аэропорта на автомобиле, когда дорогу им преградили четверо злоумышленников.

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Угрожая туристам, неизвестные отобрали три чемодана, сумку и мобильные телефоны. Водитель автомобиля с туристами пытался снять нападавших, но те отняли телефон и скрылись.

Потерпевшие, по данным радиостанции, оценили ущерб в промежутке от $500 тыс. до $1 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин скончался во время выполнения популярного маршрута в Испании.