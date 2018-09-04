В зоопарке умер первый родившийся на Дальнем Востоке детеныш зебры

В приморском зоопарке «Садгород» умер первый родившийся на Дальнем Востоке детеныш зебры. Об этом сообщается в инстаграме зоопарка.

Причиной смерти стала пневмония.

«У нас печальная новость. Сегодня ночью умерла малышка зебра. Вскрытие показало пневмонию … Для нас это невосполнимая потеря. Каждое животное в сердце, в душе. Все наши, родные», — говорится в сообщении.

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Зебра Зоя из зоопарка «Садгород» родила первого на Дальнем Востоке детеныша в июле этого года, малышку назвали Александра.

Ранее в немецком зоопарке умерла медведица Ольга.