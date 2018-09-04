В Москве во вторник ожидается до +24°С
В Москве во вторник, 4 сентября, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +22 до +24°С.
Днем переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ветер восточный, 3-8 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Отмечается, что повышенный уровень опасности сохраняется из-за высокой вероятности пожаров.
Также повышенный уровень опасности был объявлен в ряде регионов ЦФО, в частности, во Владимирской, Ивановской, Костромской и других областях. В Белгородской, Курской и Липецкой областях объявлен оранжевый уровень погодной опасности.