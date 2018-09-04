В Японии отменили более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна

В центральной и юго-западной части Японии отменены более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Джеби». Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, самолеты 298 отмененных рейсов должны были взлететь или совершить посадку в аэропорту Осаки (среди них 190 рейсов внутренние). Также приближающийся тайфун вмешался в работу аэропортов Кобе, Нагои и других.

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В Kyodo предупредили, что из-за погодных условий в расписании авиарейсов ожидается «путаница» и порекомендовали пользоваться онлайн-табло.

Тайфун «Джеби» получил в Японии порядковый номер 21.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна Шаньшань в Японии пострадали четыре человека.