В Японии отменили более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна
В центральной и юго-западной части Японии отменены более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Джеби». Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, самолеты 298 отмененных рейсов должны были взлететь или совершить посадку в аэропорту Осаки (среди них 190 рейсов внутренние). Также приближающийся тайфун вмешался в работу аэропортов Кобе, Нагои и других.
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В Kyodo предупредили, что из-за погодных условий в расписании авиарейсов ожидается «путаница» и порекомендовали пользоваться онлайн-табло.
Тайфун «Джеби» получил в Японии порядковый номер 21.
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна Шаньшань в Японии пострадали четыре человека.