Москалькова перечислила российских «узников совести»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала узниками совести около трех десятков россиян, обвиняемых или осужденных за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Москальковой, россиян привлекли к уголовной ответственности не за общественно опасные деяния, а по политическим мотивам. К ним она отнесла находящихся под стражей на Украине Кирилла Вышинского и Елену Одновол, а также задержанных в США Константина Ярошенко, Марию Бутину и других.

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«Это те, кто не совершили — в нашем понимании — общественно опасные деяния, а привлечены к уголовной ответственности по мотивам непризнания статуса Крыма или ввиду санкционных представлений», — сказала Москалькова.

При этом омбудсмен не смогла ответить на вопрос об узниках совести, находящихся в России. По ее словам, при изучении дел политических заключенных она обнаружила в их действиях состав преступления.

Ранее Москалькова рассказала, что сделала для задержанной в США Бутиной.