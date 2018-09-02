Женщину облили зеленкой при возложении цветов у Дома профсоюзов в Одессе

В Одессе неизвестные облили зеленкой женщину, которая возлагала цвету к Дому профсоюзов, где в мае 2014 года погибли 48 человек. Об этом сообщает управление нацполиции Одессы.

«Правонарушителей доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления их действиям правовой квалификации», — говорится в сообщении.

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Одесские правоохранители начали проверку.

В мае сообщалось, что в Одессе радикалы избили принесшего цветы к Дому профсоюзов мужчину.