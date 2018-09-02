Очевидцы сообщили о стрельбе в Петербурге

В Санкт-Петербурге вечером 2 сентября произошла стрельба, передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Костюшко. По предварительным данным, мужчина открыл огонь из ружья в доме. Отмечается, что он угрожает окружающим.

К дому прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, двор оцеплен.

Ранее сообщалось, что в городе Краснотурьинск Свердловской области мужчина открыл беспорядочную стрельбу с балкона и ранил полицейского. Позднее Следственный комитет опубликовал видео инцидента в Краснотурьинске.