Церемонию прощания с Захарченко посетили более 120 тысяч человек

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На церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко, погибшим в результате взрыва 31 августа, уже прибыли более 120 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации.

Как отмечается, на текущий момент площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка почти полностью заполнена людьми, пришедшими проститься с Захарченко, перекрыта центральная улица Донецка.

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«На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тысяч человек», — заявил представитель администрации.

В результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее сообщалось, что раненный в голову во время теракта в Донецке министр ДНР пришел проститься с Захарченко.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания с Александром Захарченко.