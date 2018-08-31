Улюкаев госпитализирован

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии, находится в больнице из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ОНК Москвы Еву Маркчеву.

По ее словам, за время пребывания в тверской колонии Улюкаев был уже дважды госпитализирован. Правозащитники ранее сообщали, что у него были проблемы с давлением и желудком.

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Маркчева отметила, что по данным ФСИН, за два месяца Улюкаев был госпитализирован дважды. Первый раз с 5 по 25 июля, второй раз его госпитализировали 17 августа, до сих пор он проходит терапию с тюремной больнице.

Диагноз Улюкаева неизвестен правозащитникам.

Ранее сообщалось, что со счетов Улюкаева спишут 130 млн рублей по решению суда.