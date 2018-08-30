Суд арестовал обвиняемых в избиениях петербуржцев в Таврическом саду подростков

Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал арест троих несовершеннолетних, обвиняемых в избиении петербуржцев в Таврическом саду, передает РИА «Новости» заявление руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений до 27 октября и одного, обвиняемого в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, — до 28 октября включительно», — сказала Лебедева.

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Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос.

По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.