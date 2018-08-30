В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил об отмене конкурса карикатур на пророка Мухаммеда в Нидерландах из-за возникших протестов, сообщает Associated Press.

«Чтобы избежать риска появления жертв насилия со стороны исламистов, я решил не продолжать конкурс рисунков», — заявил он.

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Уточняется, что до этого политик получал угрозы в связи с проведением конкурса.

Кроме того, исламистская партия Пакистана организовала против конкурса протесты в Исламабаде, сообщает РИА «Новости». Некоторые демонстранты требовали выдворить голландского посла из страны, а бывший игрок в крикет пакистанец Халид Латиф предлагал награду за убийство «голландца, который стоит за организацией конкурса».