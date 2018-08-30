В Турции выпал снег

В турецкой провинции Карс в середине туристического сезона выпал снег, сообщает Merkez TV.

Уточняется, что из-за снега на несколько часов были перекрыты трассы. Жители провинции встретили снег «с изумлением».

Температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7°C.

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Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом. Синоптики также предупредили о предстоящем дожде с грозами.

В июне в Закарпатской области Украины спасатели эвакуировали детский палаточный лагерь из-за снегопада. Как сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег.