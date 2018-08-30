В Москве открылось семь новых станций метро

В Москве на участке Калининско-Солнцевской линии метро открылись семь новых станций. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, протяженность нового участка метрополитена составляет более 14 км.

Как отмечается, были открыты станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово» и «Солнцево».

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А также открылись станции «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Ранее сообщалось, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируют открыть 30 августа.

Как отмечалось, 28 августа по путям проехал тестовый поезд.