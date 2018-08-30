СМИ: в США на территории заповедника утонул россиянин

Россиянин утонул в водохранилище, которое расположено на территории заповедника Glen Canyon в штатах Юта и Аризона. Об этом сообщает портал Desert News со ссылкой на заявление руководства заповедника.

Сообщается, что россиянин плавал в составе группы из 30 иностранных туристов. По данным руководства Glen Canyon, он утонул, когда над водой поднялся сильный ветер. Уточняется, что другие туристы пострадали. Также руководство отмечает, что некоторые из туристов плавали без спасательных жилетов.

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Когда поднялся ветер, «некоторые из плавающих начали испытывать трудности», говорится в заявлении заповедника. Спасатели на лодках смогли доставить на берег нескольких туристов, некоторые выбрались на берег самостоятельно.

По данным портала, утонувшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга.

В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что российский турист умер от сердечного приступа во время перелета из Доминиканы.