СК проводит проверку после дебоша на борту самолета Москва-Душанбе

Следователи начали проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолета, следовавшего из Москвы в Душанбе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елену Марковскую.

«По предварительным данным, 28 августа 2018 г. примерно в 19.15 во время выполнения рейса сообщением Москва-Душанбе гражданин Таджикистана 1993 г. рождения применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

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Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

В марте служба безопасности в аэропорту Дакии задержала пассажира самолета авиакомпании Malindo Air за просмотр порнографии в обнаженном виде и агрессивное поведение.