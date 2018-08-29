На Украине закрыли административные дела против экипажа судна «Норд»

Украинские суды закрыли дела о привлечении к административной ответственности моряков с судна «Норд». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юриста Максима Могильницкого.

По его словам, адвокатам удалось доказать, что для привлечения членов экипажа «Норда» нет никаких оснований. Морякам инкриминировали незаконное пересечение украинской границы.

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«Украинские пограничники дважды не выпускали экипаж за пределы Украины...Причина отказа была в том, что ребята в качестве документов, удостоверяющих личность, предоставляли российские паспорта», — сказал Могильницкий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва поддерживает предложение об обмене экипажа судна «Норд» на украинский экипаж с «ЯМК-0041».