Со счетов Улюкаева спишут 130 млн рублей по решению суда

Судебным приставам было направлено распоряжение Замоскворецкого суда Москвы о списании с арестованных счетов бывшего министра экономики и развития России Алексея Улюкаева штрафа в 130 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

«Суд направил на исполнение в УФССП России по Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении А.Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 млн 433 тысяч 400 рублей в доход государства», — сказала Хиль.

Ранее сообщалось, что представители защиты Улюкаева потребовали от суда исполнить приговор и списать с арестованных счетов осужденного чиновника 130 млн рублей штрафа. Соответствующее ходатайство поступило в суд в середине июля.