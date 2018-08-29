В Крыму назвали возможных виновников выброса загрязняющих веществ в атмосферу

Глава Крыма Сергей Аксенов дал комментарий в связи с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу региона. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Аксенова, Роспотребнадзор осуществил забор проб воздуха. Они показали, что жизни и здоровью жителей полуострова ничего не угрожает. В настоящее время ответственные органы исследуют почву, воздух и воду в Крыму.

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«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных», — заявил Аксенов.

Он добавил, что, скорее всего, выбросы загрязняющих веществ связаны с деятельностью с ОАО «Крымский содовый завод» или АО «Бром».

Ранее сообщалось, что в министерство экологии и природных ресурсов Крыма поступили обращения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от жителей городов Армянск и Красноперекопск.