В Москве в среду ожидается до +29°С

В столице в среду, 29 августа, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +27 до +29°С.

Днем ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/c, местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что 28 августа в Москве стало самым жарким днем за последние 49 лет. В городе была зафиксирована температура воздуха в 29,6°С. При этом последний раз подобная температура была зарегистрирована в столице 28 августа 1969 года.