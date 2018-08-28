Из квартиры на юго-западе Москвы выползли шестнадцать гадюк и два удава

Представители ГУ МВД по Москве сообщили о начале проверки по факту обнаружения 20 змей в квартире у москвича, проживающего в Гагаринском районе, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили сотрудники городского департамента природопользования и охраны окружающей среды, полицейские и сотрудники МЧС отловили 20 змей, среди которых оказались 16 гадюк, две китайские хабу и два мадагаскарских удава.

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«В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что 33-летний житель дома держит в квартире около 20 змей. Змеи были изъяты и переданы на ценное хранение в департамент природопользования и охраны окружающей среды», — рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В июле сообщалось, что во дворе дома на юге Москвы обнаружили змею.