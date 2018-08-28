Свердловский министр отсудил у России 3 млн рублей

Министр инвестиций и развития Свердловской области Александр Ковальчик взыскал с Минфина России 3 млн рублей за полгода, проведенные в СИЗО. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

В 2013 году Ковальчик стал фигурантом уголовного дела о растрате в «Водоканале» Екатеринбурга, который он возглавлял. Ковальчик провел в СИЗО в общей сложности около полугода. В итоге суд полностью оправдал его.

Теперь свердловскому министру удалось отсудить у Минфина более 3 млн руб.: 2 млн руб. в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 млн 190 тыс. руб. в счет возмещения зарплаты. Уточняется, что деньги взысканы «за счет казны Российской Федерации» в связи с «необоснованным привлечением к уголовной ответственности».