Консул рассказал об обвинениях против экипажа судна «Палладий»

Консул России в южнокорейском Пусане Роман Быков заявил, что против моряков российского судна «Палладий», задержанного в порту города, в ближайшее время будут выдвинуты обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они не останавливались до тех пор, пока не десантировались корейцы и не зашли в капитанскую рубку, насколько я понял. Десант с вертолета. Они задержались на штормовке и должны были вернуться в порт сегодня. Они придут в порт и будут допрошены», — сказал консул.

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По его словам, можно предположить, что кто-либо из членов экипажа, например, капитан или старший механик, будет задержан и предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что танкер «Палладий» был задержан береговой охраной Южной Кореи.