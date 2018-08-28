Sky: «Делом Скрипалей» занялись детективы с уникальной памятью

Поиск подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери возглавили детективы Скотланд-Ярда из уникального отдела «супер-распознавателей». Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что прежде офицеры сыграли решающую роль в установлении подозреваемых. Они обладают уникальной памятью на лица и вместе с другими следователями отсматривают более 5 тыс. часов съемки с камер видеонаблюдения, чтобы сопоставить лица подозреваемых, снятых в Солсбери с людьми, которых камеры запечатлели в аэропорту Хитроу и других общественных местах.

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«Они не концентрируются на очевидном, вроде седых волос, усов или очков. Они смотрят на глаза, рот, уши, на вещи, которые не меняются. Они могут узнать лицо по малейшему взгляду на его часть», — заявил бывший главный детектив Мик Невилл.

Ранее сообщалось, что родственники Сергея Скрипаля в России заподозрили, что его нет в живых.