Под Хабаровском помощник машиниста угнал поезд

Помощник машиниста тепловоза в Хабаровском крае обвиняется в угоне поезда, который он совершил, чтобы слить с локомотива топливо, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.

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«Следствием установлено, что житель поселка Заветы Ильича Хабаровского края ночью 19 января 2018 года решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находящегося на железнодорожных путях в районе станции Токи Ванинского района края. Поскольку к месту стоянки локомотива подъехать на автомобиле было невозможно, обвиняемый проник в кабину управления локомотива и совершил его угон», — сказала Немцева.

В свою очередь исполняющая обязанности старшего помощника Дальневосточного транспортного прокурора Елена Еремина отметила, что уголовное дело в отношении помощника машиниста направлено в суд.

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