Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору школьного портфеля. Список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

«На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что вес портфеля без учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся средней и старшей школы. Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечит полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

Кроме того, портфели должны быть снабжены светоотражающими элементами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработчикам школьной формы брать пример с костюмов учеников разных факультетов школы магии «Хогвартс» из книг Джоан Роулинг.