Скотленд-Ярд привлек офицеров с «особыми навыками» для работы по делу Скрипалей

Скотленд-ярд привлек офицеров со специальными навыками по распознаванию лиц для работы над расследованием по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Sky News.

Уточняется, что у двоих привлеченных офицеров есть уникальный талант по запоминанию лиц, который должен помочь в установлении подозреваемых.

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«У них очень необычная способность запоминать лица, не важно, фотография ли это, или встреча вживую. Вы не можете такому обучить», — сообщили в ведомстве.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что действия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери дают основания полагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии.