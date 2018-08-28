В Москве во вторник ожидается до +29°С

В Москве во вторник, 28 августа, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве составит от +27 до +29°С.

Днем облачно с прояснениями. На западе области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 м/c

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 27 августа, в связи с высокой пожароопасностью.

Также в МЧС экстренно предупредили москвичей о сильной жаре в городе.

Отмечается, что максимальная температура воздуха может достигать +31°С.