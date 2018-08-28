Число задержанных на карнавале в Ноттинг-Хилле выросло до 373

Число задержанных на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл выросло до 373, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

«Поздним вечером в понедельник один человек получил не угрожающее жизни ножевое ранение. К счастью, это был единственный серьезный инцидент за все время проведения фестиваля… Однако в 36 случаях (у посетителей карнавала) изымалось оружие, за выходные были задержаны 373 человека… 30 полицейских были ранены», — говорится в заявлении.

В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено рекордное количество полицейских: 7 тысяч сотрудников работали на улицах района Ноттинг-Хилл в понедельник, более 6 тысяч — в воскресенье. Ежегодный карнавал прошел при усиленных мерах безопасности, вызванными постоянным ростом насилия и преступлений с применением холодного оружия в дни фестиваля.