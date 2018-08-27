В Оренбурге закупили дневники с напутствием от арестованного мэра

Частный издатель Владимир Ухов сообщил, что в Оренбурге закупили для 10 тысяч школьников дневники с изображением и напутственным словом от арестованного мэра города Евгения Арапова, передает РИА «Новости».

По его словам, проект дневника был разработан в начале года в честь юбилея города, разрешение на печать было получено в городской администрации.

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«Идея была такова: сделать хороший дневник для учащихся с изображением памятных мест Оренбурга к 275 летнему юбилею города. На первой странице — изображение главы города Евгения Арапова, который обращается к школьникам со словами напутствия», — сказал Ухов.

По его словам, в дневнике также есть изображение стелы погибшего в Сирии героя России Александра Прохорова, а также — гимн России.

«Такую идею – изображать на дневниках школьников губернаторов и мэров городов — я придумал пять лет назад, мы уже печатали их в таких городах, как Самара, Чита, Ульяновск, таких проблем не было», — рассказал Ухов», — отметил он.

Стоимость каждого дневника составляет 75 рублей.

Ранее сообщалось, что Арапова обвиняют в получении взятки.