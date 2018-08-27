Экс-замглавы Курской области получил два года колонии за взятку

Официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала о приговоре бывшему замглавы Курской области Василию Зубкову, которого обвиняли во взяточничестве. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Зубков был задержан 5 июня 2017 года. В СК заявили, что Зубкова подозревали в получении взятки недвижимостью на 1 млн руб. от строительной компании.

Реклама

По словам Петренко, Зубков был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строго режима, а также выплате штрафа в размере 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что обвиняемый частично признал вину.