В России начал действовать приказ о денежных выплатах информаторам МВД

В России начал действовать приказ Министерства внутренних дел, который позволяет гражданам страны получать выплаты за помощь при раскрытии преступлений. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что, если МВД необходимо содействие населения, нужно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий. После его получения на сайте МВД будут размещены данные о сумме вознаграждения, которая может колебаться от 500 тыс. до 3 млн руб. и преступлении. Вознаграждение, предполагающее получение большей суммы, должно быть одобрено главой МВД Владимиром Колокольцевым.

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Уточняется, что денежные средства будут перечислены в территориальное управление МВД, затем информатора проинформируют как о получении вознаграждения, так и в случае отказа в его выплате.

Ранее сообщалось, что Минюст России утвердил выплату вознаграждений гражданам, которые помогают полиции в раскрытии преступлений.